Что важно учесть при подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Обязательную годовую отчетность нужно предоставить в ИФНС в электронном виде не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. В этом году срок до 1 апреля.
Если обязательно аудиторское заключение, то оно должно подаваться вместе с отчетностью или в течение 10 рабочих дней после получения результатов аудита. Но не позже 31 декабря 2024 года.
Основные документы, которые нужны бухгалтеру для формирования отчетности:
Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций есть в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Форма бухотчетности утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.
Что меняется для отчетности за 2024 год
В финансовой отчетность за 2024 год начнет применяться новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Он заменит ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Кроме того, в отчетности отменили ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
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