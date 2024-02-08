Что важно учесть при подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерскую отчетность за 2023 год нужно подать в электронном виде до 1 апреля 2024 года. Расскажем, на что обратить особенное внимание и как сдать все документы без стресса и ошибок.

Обязательную годовую отчетность нужно предоставить в ИФНС в электронном виде не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. В этом году срок до 1 апреля.

Если обязательно аудиторское заключение, то оно должно подаваться вместе с отчетностью или в течение 10 рабочих дней после получения результатов аудита. Но не позже 31 декабря 2024 года.

Основные документы, которые нужны бухгалтеру для формирования отчетности:

Что меняется для отчетности за 2024 год

В финансовой отчетность за 2024 год начнет применяться новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Он заменит ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Кроме того, в отчетности отменили ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

Узнайте больше о требованиях ФНС к бухгалтерской отчетности на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года.

Сокуренко Вера — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России — расскажет, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчета, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке.

Также эксперт уточнит особенности формирования отдельных показателей отчетности в соответствии с новыми правила учета запасов, капвложений, основных средств и аренды. Что показать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по новым ФСБУ.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Смотреть программу

Успейте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!