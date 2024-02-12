Увеличился список продукции для параллельного импорта

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сказано в приказе на портале правовой информации.
В новый список вошли:
горнодобывающее оборудование от брендов Dewalt, Epiroc, Husqvarna;
насосы, вентиляторов и компрессоры от компаний Soler & Palau, Vortice, Air System.
Власти разрешают ввозить по параллельному импорту те товары, для производства которых отечественным компаниям нужно больше времени.
Механизм параллельного импорта легализовали в июне 2022 года, его продлили до конца 2024 года. Ввозить можно товары из списка Минпромторга, которые поставляются в третьи страны, но их производители отказались от импорта в РФ.
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