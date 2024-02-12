Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

Предприниматели считают, что размер пени нужно сократить, поскольку при глубине налоговой проверки в три года эта сумма может превышать сам неуплаченный налог.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил снизить для бизнеса предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки. Об этом пишут «РИА Новости».

Карательный характер пени в условиях высокой ставки, когда ставка пени по налогам составляет под 40%, с учетом глубины налоговой проверки три года сумма доначисленной пени по итогам налоговой проверки может превысить сумму неуплаченного налога, — сказал Александр Шохин.

Сейчас размер пени привязан к ключевой ставке Центробанка. За 2023 год она выросла с 7,5% до 16%.