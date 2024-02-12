Фиксированные взносы ИП

Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024

Разбираем на примере как уменьшить аванс по налогу на взносы и отвечаем на вопрос – надо ли уведомить об этом ФНС?
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Как провести уменьшение налога на эти взносы, обсуждают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Сама процедура уменьшения налога на взносы не требует никаких дополнительных действий. ИП просто должен все посчитать и составить уведомление по ЕНП на аванс по УСН, уже уменьшенный на взносы.

Срок сдачи уведомления – 25.04.2024, код периода – 34/01.

Затем по итогам 2024 года будет составлена декларация, где в строке 140 будут отражены взносы, уменьшающие аванс за 1 квартал.

Если у ИП без работников взносы полностью перекрывают аванс за 1 квартал, то уведомление на аванс сдавать не надо.

Фиксированные взносы за 2024 год – 49 500 руб.

Если сумма налога позволяет, то можно всю сумму годовых взносов учесть в 1 квартале.

Пример

  • Доход ИП за 1 квартал 2024 года – 900 000 руб.

  • Аванс по УСН = 900 000 х 6% = 54 000 руб.

  • Уменьшает аванс на взносы: 54 000 – 49 500 = 4 500 руб.

  • Этот ИП должен до 25.01.2024 сдать уведомление на УСН с кодом периода 34/01 и суммой 4 500 руб.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН, мы разбирали здесь.

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