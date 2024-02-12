Отчетность в Росстат

❗ Малый бизнес избавят от большого количества статотчетов

Снизят отчетную нагрузку на малый и микробизнес. Речь идет о статистических отчетах. Меняется подход к сбору статистических данных.
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Законопроект с новыми правилами передачи статотчетов ранее разработали в Минэкономразвития. О нем мы рассказывали тут.

Малый бизнес будет предоставлять статистическую отчетность не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей.

Перечень из 262 показателей сформировал Росстат. Там нет показателей, официальную информацию по которым возможно получить с использованием административных данных, говорится в пояснительной записке к проекту.

Только по 50 из 262 показателей бизнес будет передавать данные.

Сейчас этот проект одобрен правительством, говорится на сайте МЭР.

Реализовать решение планируется на «Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных» Росстата, куда бизнес будет передавать сведения через личные кабинеты на платформе МСП.РФ и Госуслугах.

«Ключевые преимущества нововведения заключаются в том, что основная информация о компании в отчетности будет заполняться автоматически с учетом данных в профиле. Кроме того, будут запрашиваться только данные по профилю респондента. Наконец, показателей станет меньше за счет объединения одинаковых в уникальные, а время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год», – прокомментировал Максим Решетников.

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