Бухгалтеры

Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

Мы обновили сервис Клерк.Консультации и чтобы вы оценили, насколько круче он стал, мы предлагаем вам новый тариф — одна консультация за 1500 рублей.
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Наши опытные эксперты оперативно отвечают на вопросы про кадры, бухгалтерский, налоговый, воинский учет, отчетность, проверки, 1С, охрану труда. Чаще всего на подготовку уходит всего несколько часов, вы получаете развернутый ответ со ссылкой на нормативные акты.

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В сервисе действую три различных тарифа. Самый выгодный — на год, оформив такую подписку, вы получаете доступ к безлимитным консультациям за 19 200 рублей (1 600 руб. в месяц).

Ежемесячный тариф — 2 000 рублей, также безлимитные консультации, оплата списывается ежемесячно.

И новый тариф — разовая консультация за 1 500 рублей. Вы задаете вопрос и получаете ответ эксперта один раз, вам не будет доступна база вопросов и ответов.

Разовая консультация — хороший способ попробовать сервис, познакомиться с его работой и оценить экспертность.

Когда вам все понравится, можете оформить выгодную годовую подписку на Клерк.Консультации или подключить Клерк.Премиум.

В него входят безлимитные консультации, больше 40 онлайн-курсов, свыше 600 вебинаров, закрытые практикумы с экспертами, доступ к справочно-правовой системе, а также отключение рекламы на сайте.

Клерк.Премиум — ежедневно наполняемая подписка, всегда актуальные и полезные для бухгалтера и кадровика мероприятия и материалы.

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Клерк
УСН

Как доказать свое право на использование УСН

В отличие от ИП на патенте организации на УСН никакие подтверждающие переход на спецрежим документы не получают. Доказать право на использование упрощенки, даже в суде, сложно. Разбираемся, какие есть способы доказать, что ваш бизнес на УСН.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоги и взносы иностранцев

Еврокомиссия хочет обложить специальным налогом своих бизнесменов, которые работают в РФ

Европейские компании, у которых есть бизнес в России, будут платить дополнительные налоги не в бюджет своих стран, а в общую казну Евросоюза.

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Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Обзоры для бухгалтера

Незадекларированные ювелирные изделия. Обзор постов ФТС

ФТС в 2023 году пресекла незаконный ввоз ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный контроль

💥Таможенники назвали страны, откуда чаще всего незаконно везут валюту

Таможенники московского авиаузла выявили у граждан контрабандные товары на 4 млрд рублей в 2023 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
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Банки

Центробанк вычислил больше 5,7 тысячи финансовых пирамид

ЦБ помог заблокировать больше 3 тысяч страниц в социальных сетях, которые продвигали нелегальные финансовые услуги. Доступ пользователей ограничили к 11,2 тысячам интернет-ресурсам с признаками пирамид.

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Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный контроль

ФТС: объем незаконного перемещения наличности физическими лицами в 2023 году снизился

Объем незаконного перемещения наличности физлицами снизился на 10,5%. По данным ФТС, он составил в 2023 году 1,88 млрд рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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25

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Общество

В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве

В России выявили вдвое больше граждан, вовремя не уведомивших власти о получении второго гражданства.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Бухгалтеры

Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

Мы обновили сервис Клерк.Консультации и чтобы вы оценили, насколько круче он стал, мы предлагаем вам новый тариф — одна консультация за 1500 рублей.

35
Кадры

Ушел из жизни президент HeadHunter Михаил Жуков

С 2008 по 2022 год Михаил Жуков был гендиректором HeadHunter, а президентом компании стал с марта 2023 года. За время его руководства чистая прибыль бизнеса выросла в 6 раз.

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Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Обзор судебной практики

Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг

Из поста вы узнаете, как новосибирское предприятие спустя 7 лет после оказания консультационной услуги предъявило иск к международной консалтинговой компании Эрнст энд Янг на сумму 11 млн руб. и Верховный суд встал на сторону бизнеса.

Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг
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Инвестиции

Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»

С 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Московской бирже будут приостановлены из-за переезда компании с Кипра в Россию.

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Госзакупки

Российские компании получат приоритет в госзакупках

В госзакупках начнет работать механизм «второй лишний», который запретит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя был один отечественный производитель.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Отчетность

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
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Бесплатно с УСН

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
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Налоги, взносы, пошлины

ФНС: за налоговые льготы в РФ компаниями придется доплачивать за границей

Бизнесу, который попадает под правила глобального минимального налога, придется доплачивать в бюджет других стран суммы, сэкономленные в России на налоговых льготах.

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Обзоры для бухгалтера

Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы! 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-кассы

Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

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Лицензирование

Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам

Оборудование компании внесли в специальный реестр, а сама JTI теперь имеет право заниматься производством, продажей и ввозом и экспортом табака.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоги, взносы, пошлины

Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

Предприниматели считают, что размер пени нужно сократить, поскольку при глубине налоговой проверки в три года эта сумма может превышать сам неуплаченный налог.

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Кадровые документы

Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

Сотрудник получил благодарность от губернатора области: за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города. Это надо отразить в бумажной трудовой книжке.

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