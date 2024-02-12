Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

Мы обновили сервис Клерк.Консультации и чтобы вы оценили, насколько круче он стал, мы предлагаем вам новый тариф — одна консультация за 1500 рублей.

Наши опытные эксперты оперативно отвечают на вопросы про кадры, бухгалтерский, налоговый, воинский учет, отчетность, проверки, 1С, охрану труда. Чаще всего на подготовку уходит всего несколько часов, вы получаете развернутый ответ со ссылкой на нормативные акты.

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В сервисе действую три различных тарифа. Самый выгодный — на год, оформив такую подписку, вы получаете доступ к безлимитным консультациям за 19 200 рублей (1 600 руб. в месяц).

Ежемесячный тариф — 2 000 рублей, также безлимитные консультации, оплата списывается ежемесячно.

И новый тариф — разовая консультация за 1 500 рублей. Вы задаете вопрос и получаете ответ эксперта один раз, вам не будет доступна база вопросов и ответов.

Разовая консультация — хороший способ попробовать сервис, познакомиться с его работой и оценить экспертность.

Когда вам все понравится, можете оформить выгодную годовую подписку на Клерк.Консультации или подключить Клерк.Премиум.

В него входят безлимитные консультации, больше 40 онлайн-курсов, свыше 600 вебинаров, закрытые практикумы с экспертами, доступ к справочно-правовой системе, а также отключение рекламы на сайте.

Клерк.Премиум — ежедневно наполняемая подписка, всегда актуальные и полезные для бухгалтера и кадровика мероприятия и материалы.