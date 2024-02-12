ВТБ выпускает замещающие еврооблигации

Компании с обязательствами по евробондам обязаны до конца первого полугодия выпустить замещающие облигации.

Центробанк зарегистрировал документы по трем выпускам замещающих еврооблигаций банка ВТБ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков, — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

До конца первого полугодия 2024 года российские заемщики, у которых есть обязательства по евробондам, должны выпустить замещающие облигации.

Подобные ценные бумаги уже выпустили «Газпром», «Лукойл», «Совкомфлот», «Металлоинвест».