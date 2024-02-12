Маркетплейсы

ФАС проверит «индекс цен» на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах считают, что площадки навязывают им невыгодные условия по управлению продажами через механизм «индекса цен».

Генеральный директор АНО «Цифровизации и новые технологии» Алексей Кожевников попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку «индекса цен», которые использую маркетплейсы. Об этом пишет «RG.RU».

Указанное письмо поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке, — сказали в ведомстве.

Селлеры на маркетплейсах считают, что механизм «индекса цен» навязывает им невыгодные условия по управлению продажами и вынуждает выравнивать цены к максимальным, исходя из самых дорогих тарифов.

Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий проверит эти положения на соответствие антимонопольному законодательству.

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Маркетплейсы

ФАС проверит «индекс цен» на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах считают, что площадки навязывают им невыгодные условия по управлению продажами через механизм «индекса цен».

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