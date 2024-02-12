Приложение «Тинькофф инвестиции» вернулось в App Store

Новое приложение называется «Календарь Инвестора». Оно недолго будет доступно для скачивания пользователями устройств на iOS, поэтому банк просит установить его уже сейчас.

Инвестиционное приложение от «Тинькофф» снова доступно в App Store. Оно называется «Календарь Инвестора» и будет в открытом доступе короткое время. Об этом сказано в телеграм-канале «Тинькофф Инвестиции».

Новое приложение стало стабильнее и удобнее. Оно позволит вам пользоваться сервисом Тинькофф Инвестиций в удобном режиме: под рукой всегда будет доступен ваш портфель, каталог ценных бумаг, социальная сеть Пульс и, конечно же, круглосуточная поддержка, — говорится в сообщении.

Старые приложения, которые уже были установлены пользователями устройств на iOS, продолжат работать без изменений.

В марте 2023 года мобильные приложения «Тинькофф» удалили из App Store через неделю после попадания в санкционный лист Евросоюза.