Турецкая лира теряет ликвидность в России

Из-за отказа турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнёрами объЕм торгов турецкой лирой упал до 13,9 млрд рублей в январе 2024 года.

Проблемы с расчетами между РФ и Турцией отразились на валютном рынке. Отказ турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнерами привел к падению позиций лиры на рынке в РФ, пишет «Коммерсантъ».

За январь объем торгов этой валютой составил 13,9 млрд руб., что почти вчетверо меньше результата декабря. Общая активность на валютном рынке в связи с большим количеством выходных дней снизилась лишь на четверть. Ситуация продолжает ухудшаться, а вместе с ней и ликвидность на торгах турецкой валютой.

Участники рынка не ждут восстановления объемов торгов лирой, но надеются на улучшение ситуации по мере выстраивания новых схем взаимодействия. Большие надежды они возлагают на возможную поездку президента России в Турцию.