Путин: особое внимание нужно уделить сдерживанию инфляции

Сейчас инфляция в годовом выражении составляет 7,2%, по итогам 2023 года потребительские цены выросли на 7,4%. Президент призвал экономистов уделять особое внимание этому показателю.

В конце января 2024 года инфляция составила 7,2% в годовом выражении. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента Владимира Путина.

Особое влияние нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении, но, конечно, мы знаем: по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4% — ну, то есть наметилось снижение инфляции, — заявил Путин.

Также он отметил, что в экономике страны появилась тенденция к сокращению инфляции и поставил задачу экономическому блоку контролировать этот показатель.