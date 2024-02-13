❌ Уведомление по ЕНП с неправильным кодом периода не пройдет. Сверяйтесь с таблицей

Сами контрольные соотношения приведены в письме ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@. К ним прилагается таблица соответствия КБК и кодов периода.

Например, для КБК НДФЛ 13% налоговых агентов (18210102010011000110) код периода в уведомлении может быть 21/01, 21/11, 21/02, 21/12, 21/03, 21/13, 31/01 и т.д.

И никак не может быть код периода 21/04, 31/04 и т.д.

А вот для НДФЛ 13% ИП на ОСНО (18210102020011000110) код периода может быть только таким: 21/04, 31/04, 33/04.

Комментарий главного редактора «Клерка»

А вот для НДФЛ 15% КБК и для налоговых агентов, и для ИП на ОСНО – одинаковый (18210102080011000110). По нему даже ИП на ОСНО может указать код периода 21/03 (начало марта) – НДФЛ с зарплаты работников и 21/04 (1 квартал) – свой НДФЛ.

Собственно, из-за этого КБК и ввели новые коды периодов для ИП на ОСНО. Налоговики отказывались принимать у ИП уведомления на НДФЛ за 1 квартал, так как воспринимали это как налог за работников за октябрь. Потому что КБК одинаковый и коды периодов имели двойное назначение.

Об этой путанице мы рассказывали тут. Теперь коды для НДФЛ за работников, и за себя у ИП разные.