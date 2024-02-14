Кому в феврале сдавать пять уведомлений по ЕНП

Ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП – 26 февраля. Кто-то сдает два уведомления, а кто-то – пять. Смотрите список.

По сроку 26.02.2024 будут уведомления на такие налоги:

НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 (код периода – 21/02);

страховые взносы за январь (код период – 21/01);

налог на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2023 год (код периода 34/04);

транспортный налог за 2023 гол (код периода 34/04):

земельный налог за 2023 год (код периода 34/04).

Если у организации есть имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости, то налог по нему в уведомление не идет, потому что по нему будет декларация.

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