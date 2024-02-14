Регистрация и ликвидация бизнеса

Минфин хочет упростить регистрацию бизнеса для иностранцев

Инвесторам из недружественных стран могут упростить процедуру открытия бизнеса в РФ. Юристы считают, что это послабление иностранные компании будут использовать, чтобы не платить добровольный взнос и не выводить деньги из страны.
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В Минфине обсуждается идея упростить условия для регистрации юридических лиц в РФ иностранными инвесторами, в том числе из недружественных стран. Об этом пишет «РБК».

Если иностранные инвесторы, даже из недружественных стран, хотят создавать в России юрлица и инвестировать деньги на развитие бизнеса, то в этом случае можно упрощать разрешительный порядок, — сказали в пресс-службе Минфина.

Управляющий партнера коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев считает, что если упростить регистрацию компаний для иностранцев из недружественных стран, то они смогут обходить требования по уплате добровольного взноса при уходе с рынка.

Чтобы не платить добровольный взнос и не выводить деньги, иностранец создает новую фирму и в нее перечисляет деньги в рамках реального сектора экономики. Но в данном случае речь не идет о приходе иностранного бизнеса в Россию, — сказал Юрий Николаев.

Чтобы внести изменения в порядок регистрации бизнеса нерезидентами, нужно разрешение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям.

Сейчас действует Указ президента № 618, по которому предприниматели из недружественных стран могут устанавливать или прекращать права владения бизнесом только с согласования правительственной комиссии.

Для инвесторов из дружественных стран таких ограничений нет, они могут свободно создавать компании в РФ.

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Регистрация и ликвидация бизнеса

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