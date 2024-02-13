С 1 марта можно будет зарегистрировать бизнес с помощью биометрии

С 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 год правительство проведет эксперимент по дистанционной регистрации бизнеса с помощью биометрических данных. Предприниматели смогут открыть свое дело, получить электронную подпись и завести банковский счет.

1 марта 2024 года в экспериментальном режиме начнет работать комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». Об этом сказано на сайте правительства.

С помощью биометрических данных предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без визита в удостоверяющий центр и открыть счет в банке.

За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько кликов, — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр биометрических технологий», оператора единой биометрической системы.

Координацией проекта занимается ФНС. Служба должна обеспечить мониторинг результатов эксперимента и предоставить правительству предложения о дальнейшем улучшении сервиса.