Предприниматели взяли микрозаймы на 1,5 млрд рублей

За четыре месяца работы сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ льготное финансирование получили больше 640 предпринимателей.

С октября 2023 года на цифровой платформе МСП.РФ начал работать сервис для получения микрофинансирования. За четыре месяца больше 640 компаний оформили микрозаймы на 1,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Сервис «Подбор и получение микрофинансирования» позволяет малому и среднему бизнесу получить льготную финансовую поддержку по средней ставке 6,8% годовых.

В онлайн-режиме можно оформить займы до 5 млн рублей в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО).

Для получения льготного финансирования предпринимателям понадобится сокращенный пакет документов, а срок рассмотрения заявки занимает не больше пяти рабочих дней.

Каждое изменение статуса заявки на микрофинансирование предприниматели могут отслеживать без посещения офиса ГМФО, в своем личном кабинете на МСП.РФ. Во время рассмотрения потенциальный заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1,2 тыс. параметров бизнеса, — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего микрозаймов получил малый и средний бизнес из сферы торговли (27,8%), транспортировки и хранения (13,82%), сельского хозяйства (11,5%), а также обрабатывающие производства (15,7%), гостиницы и предприятия обещепита (6,32%).