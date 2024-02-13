Том Круз встречается с Эльсиной Хайровой, дочкой бывшего главного налоговика Татарстана

Известный актер Том Круз заявил об отношениях с дочерью бывшего депутата и старшего налогового инспектора от Татарстана Рината Хайрова Эльсиной Хайровой.

Голливудский актер Том Круз перестал скрывать роман с «российской светской львицей» Эльсиной Хайровой, сейчас пара «официально признана», пишет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе парочку заметили на гала-ужине в поддержку благотворительной организации из Лондона. Почетным гостем на этом мероприятии был старший сын короля Великобритании Карла III принцУильям.

«В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность», — пишет британский таблоид Daily Mail.

Однако тогда Ринат Хайров, бывший старший государственный налоговый инспектор, и депутат Госдума от Татарстана, назвал данное сообщение «полной чушью».