Общество

Том Круз встречается с Эльсиной Хайровой, дочкой бывшего главного налоговика Татарстана

Известный актер Том Круз заявил об отношениях с дочерью бывшего депутата и старшего налогового инспектора от Татарстана Рината Хайрова Эльсиной Хайровой.
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Голливудский актер Том Круз перестал скрывать роман с «российской светской львицей» Эльсиной Хайровой, сейчас пара «официально признана», пишет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе парочку заметили на гала-ужине в поддержку благотворительной организации из Лондона. Почетным гостем на этом мероприятии был старший сын короля Великобритании Карла III принцУильям.

«В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность», — пишет британский таблоид Daily Mail.

Однако тогда Ринат Хайров, бывший старший государственный налоговый инспектор, и депутат Госдума от Татарстана, назвал данное сообщение «полной чушью».

Комментарии

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  • Ирина

    Да и фиг с ними.

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Общество

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