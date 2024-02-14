Торги на Мосбирже возобновятся с 15:45 мск

Московская биржа запустила торги на фондовом рынке. Сделки были приостановлены из-за аппаратной ошибки основного сервера.

Возобновление торгов на фондовом рынке Московской биржи запланировано на 15:45. Система будет доступна для снятия заявок. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

С 13:58 Мосбиржа приостанавливала торги в связи с аппаратной ошибкой основного сервера.

По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа, — говорится в сообщении.

Торги на срочном, валютном рынках и на рынках драгоценных металлов идут в штатном режиме. Также без изменений проводятся депозитно-кредитные операции на денежном рынке.

В последний раз торги на фондовом рынке Мосбиржи приостанавливались 24 февраля 2022 года.