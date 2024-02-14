Казахстанский Freedom Finance признал публично, что активно работает с российскими клиентами

Число клиентов кахстанского Freedom Finance выросло до 53,5 тыс. — это 12% клиентской базы.

В июне 2022 доля была всего на 1 п.п. меньше (45 тыс. клиентов). То есть, никакого резкого наплыва не случилось, количество увеличивается пропорционально росту общей базы, холдинг просто продолжает работать с Россией самостоятельно и через филиал Freedom Securities Trading.

А в запрещенной соцсети, которую нельзя называть, вирусятся ролики о том, что клиентом Freedom Finance можно стать через «Цифра Банк», не выезжая из России.