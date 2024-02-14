ФНС может пересчитать имущественные налоги физлиц, но не бизнеса

Если налог был уплачен, делать перерасчет на увеличение нельзя.
Норма про перерасчет имущественных налогов прописана в п. 2.1 статьи 52 НК. Эта норма касается только тех налогов, которые фигурируют в налоговом уведомлении.
Бизнесу ФНС налоговые уведомления не рассылает.
Поэтому для земельного и транспортного налогов организаций это правило про пересчет не работает.
Об этом сообщает ФНС в письме от 05.02.2024 № БС-2-21/1521@.
Напомним, имущественные налоги компании считают самостоятельно, сдают уведомления по ЕНП, и только потом налоговики высылают сообщения с суммой налога.
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