ФНС может пересчитать имущественные налоги физлиц, но не бизнеса

Земельный и транспортный налог физлицам начисляет ФНС в налоговом уведомлении. При этом налоговики могут сделать перерасчет этих налогов. На это у ФНС есть 3 года.

Если налог был уплачен, делать перерасчет на увеличение нельзя.

Норма про перерасчет имущественных налогов прописана в п. 2.1 статьи 52 НК. Эта норма касается только тех налогов, которые фигурируют в налоговом уведомлении.

Бизнесу ФНС налоговые уведомления не рассылает.

Поэтому для земельного и транспортного налогов организаций это правило про пересчет не работает.

Об этом сообщает ФНС в письме от 05.02.2024 № БС-2-21/1521@.

Напомним, имущественные налоги компании считают самостоятельно, сдают уведомления по ЕНП, и только потом налоговики высылают сообщения с суммой налога.