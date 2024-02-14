Земельный налог у организаций

ФНС может пересчитать имущественные налоги физлиц, но не бизнеса

Земельный и транспортный налог физлицам начисляет ФНС в налоговом уведомлении. При этом налоговики могут сделать перерасчет этих налогов. На это у ФНС есть 3 года.

Если налог был уплачен, делать перерасчет на увеличение нельзя.

Норма про перерасчет имущественных налогов прописана в п. 2.1 статьи 52 НК. Эта норма касается только тех налогов, которые фигурируют в налоговом уведомлении.

Бизнесу ФНС налоговые уведомления не рассылает.

Поэтому для земельного и транспортного налогов организаций это правило про пересчет не работает.

Об этом сообщает ФНС в письме от 05.02.2024 № БС-2-21/1521@.

Напомним, имущественные налоги компании считают самостоятельно, сдают уведомления по ЕНП, и только потом налоговики высылают сообщения с суммой налога.

Начать дискуссию

Земельный налог у организаций

ФНС может пересчитать имущественные налоги физлиц, но не бизнеса

Земельный и транспортный налог физлицам начисляет ФНС в налоговом уведомлении. При этом налоговики могут сделать перерасчет этих налогов. На это у ФНС есть 3 года.

58

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова

"Первое правило волшебника". Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Расскажем о том, что ИТ-ангелы выявили в результате ИТ-аудита и бизнес-аудита производственных и торговых процессов фирмы.

"Первое правило волшебника". Хроники перехода с 7-ки на 8-ку
57
Маркировка товаров

Маркировку импортного алкоголя могут продлить до 31 мая 2026 года

Эксперимент по маркировке иностранного алкоголя федеральными спецмарками собираются продлить еще на два года.

279

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Детские пособия

С 1 июня изменятся правила учета алиментов

При назначении единого пособия Социальный фонд будет учитывать всю фактически поступившую сумму только при наличии судебного решения. Если такого нет, и родители устно договорились между собой о размере выплат, то будут учитывать меньшую сумму.

493

Казахстанский Freedom Finance признал публично, что активно работает с российскими клиентами

Выгода перевесила опасения вторичных санкций.

1
294
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Налоговые проверки

⚡️Как на ладони. Как налоговая отслеживает переводы с карты на карту физлиц

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Тема: «Следит ли налоговая служба за переводами с карты на карту физлиц», оказалась, волнует как простых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

⚡️Как на ладони. Как налоговая отслеживает переводы с карты на карту физлиц
17
879

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Регистрация ИП

Поменяли бланки для открытия и закрытия ИП

С 18 февраля 2024 года вступают в силу новые бланки по регистрации ИП.

237
КоАП РФ

Авиакомпании получат штрафы за неверную информацию о билетах

Чтобы защитить права пассажиров, Минтранс введет систему штрафов для авиакомпаний, которые допускают ошибки при оформлении билетов, не возвращают деньги, отменяют или задерживают рейсы.

187
Автоматизация финансового планирования

ФинБиз — оптимальное и быстрое решение для управления денежными потоками организации на базе 1С:Бухгалтерия

Регистрация финансовых условий и сроков всех видов договоров, формирование графика платежей и предупреждение рисков кассовых разрывов, план-фактный анализ в режиме реального времени, автоматизация согласования документов – все это далеко неполный перечень задач, которые в рекордные сроки и за скромные деньги решает новый программный продукт ФинБиз от ГК Фобизнес.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
141
Интернет и IT

В браузере от «Яндекса» появилась нейросеть

Рядом с контентом в интерфейсе «Яндекс Браузера» появятся кнопки для работы с нейросетью. Пользователи смогут генерировать изображения, улучшать тексты, переводить видео.

143
Бесплатно с Стандартный вычет

Какие нужны документы для получения «детского» налогового вычета в бухгалтерии. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, какие документы нужно получить бухгалтерии для расчета размера «детского» налогового вычета.

Какие нужны документы для получения «детского» налогового вычета в бухгалтерии. Мини-курс
228
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

В честь самого романтичного праздника года мы решили подарить вам от всего сердца специальную цену на билет IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Минус 30% будет действовать до пятницы включительно. Не упустите выгоду!

❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
11
417

Разборы законов

1 164
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Малый и средний бизнес

Предприниматели взяли микрозаймы на 1,5 млрд рублей

За четыре месяца работы сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ льготное финансирование получили больше 640 предпринимателей.

83
Индивидуальный предприниматель

Зачем предпринимателям нужна справка об открытых расчетных счетах

Рассказываем, где лучше заказывать справку, в каких случаях она нужна и что делать, если в документе есть счета, которые вы не открывали.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
150
Финансовый анализ

Чистые активы — формула расчета

Чистые активы — один из ключевых показателей результативности бизнеса. Эти сведения используют для различных видов отчетности, а также для анализа финансовой устойчивости бизнеса. Как рассчитать этот показатель, расскажем в статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
146
ЕНП (единый налоговый платеж)

ИП может сдавать уведомления по 19 КБК

Не на все налоги и взносы нужны уведомления по ЕНП.

171
Логотип 365 ITSM
365 ITSM
Управление производством

Вас много, а я одна: как сделать так, чтобы заявки сотрудников внутри компании не терялись

Рассказываю, как сделать так, чтобы в компании и справки выдавались вовремя, и перегоревшие лампочки быстро менялись, и ручки всегда писали.

Вас много, а я одна: как сделать так, чтобы заявки сотрудников внутри компании не терялись
62
Обзоры новостей

🔥 Итоги дня: городские камеры будут записывать звук, Россия на первом месте по инвестициям в Иране, «Очаково» будет делать шампанское

Это не бухгалтерская повестка, это новости о том, что происходит в России и мире, о технологиях, спорте, недвижимости, инвестициях, еде, путешествиях, животных. Обо всем, что можно обсуждать вне работы.

3
195

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году

Не получится сдать уведомление по ЕНП слишком рано, на слишком большую сумму и на КБК, не входящие в список.

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году
155
Воинский учет

Положение о воинском учёте в организации в 2024 году: образец

В каждой организации должен вестись воинский учёт. Однако положение, раскрывающее его порядок, обязаны оформлять не все организации. Расскажем, в каких случаях нельзя обойтись без этого документа, как правильно его составить и утвердить.

Иллюстрация: Franz26/pixabay
140