ФНС изменила правила присвоения, изменения и аннулирования адресов

Бизнес сможет за пять дней получить решение о присвоении или аннулировании адреса. Заявления подаются в электронном виде и больше не надо ждать документов от собственника.

ФНС внесла поправки в правила присвоения, изменения и аннулирования адресов. При подачи заявления в электронном виде, муниципальная услуга будет занимать вместо 10 рабочих дней всего пять. Об этом сказано на сайте налоговой.

Теперь однозначно определены случаи и условия проактивного присвоения и (или) аннулирования адресов уполномоченными органами местного самоуправления (органами государственной власти субъекта РФ), — говорится в сообщении.

Нововведение позволит ускорить процесс присвоения адресов. Больше не придется ждать, когда поступят заявления от собственников.

С 1 марта 2024 года присвоение и аннулирование адреса объекта будет сопровождаться выпиской из Государственного адресного реестра (ГАР) об адресе объекта или уведомлением об отсутствии сведений о нем в ГАР.