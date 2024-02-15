🍒 Как не ошибиться в уведомлении по ЕНП, правильно посчитать минимальный налог по УСН, отразить в отчете лизинг: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

Ежеквартально минимальный налог считать не надо. Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Утвердили 86 контрольных соотношений для уведомления по ЕНП. Уведомление с ошибками не примут. Это прописано в НК.

Не получится сдать уведомление по ЕНП слишком рано, на слишком большую сумму (по УСН), на КБК, не входящие в список. Проверят, соответствуют ли друг другу КБК и код периода.

С 2022 года по лизинговым операциям действуют новые правила не только в БУ, но и в НУ. Применять ФСБУ 25/2018 теперь нужно всем организациям (кроме бюджетных), выступающим в качестве сторон по договорам аренды (субаренды) и лизинга.

С 2021 года справка о доходах для налоговой больше не является самостоятельным документом, а сдается в составе годового расчета 6-НДФЛ. По ТК справку о заработной плате работодатель должен выдать в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления работником, в том числе бывшим

Сдавать отчеты не обязаны: садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости. Остальные НКО отчитываются в Минюст по специальным формам.

Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.