Бухгалтеры

«Клерк» снова собирает бухгалтеров на конференцию! Получите новые знания, заведите полезные знакомства и станьте уверенными в себе

Думаете прийти на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — посмотрите отзывы о предыдущих встречах.
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14 марта 2024 года состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день участники познакомятся со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

На конференции разберем важные темы:

  • Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате.

  • Как подготовиться к сдаче отчетности за 1 квартал.

  • Ответы на требования по годовой отчетности.

  • Массовые изменения в ЕФС-1.

  • Новые претензии ФНС к компаниям.

Это далеко не первое мероприятие, которое организует «Клерк». Последняя встреча прошла 14 декабря 2023 года в Краснодаре. Мы опросили нескольких участников события о том, какую пользу приносят деловые мероприятия.

Я второй раз на конференции от «Клерка». Очень грамотные спикеры, грамотно подобрана и составлена программа, приятная организация, — сказала Лилия Шутова, директор ООО «Искусство баланса».

Очень часто посещаю бухгалтерские мероприятия, но на конференции «Клерка» я впервые. Сейчас конец года, поэтому актуально понимать, какие изменения у нас по сдаче отчетности. Надо все узнавать заранее, чтобы быстрее приготовиться к изменениям в работе, чтобы не напрягаться и чувствовать себя уверенно, — сказала Елесеева Оксана Анатольевна, главный бухгалтер ООО «Новопокровское ДРУС».

На конференции мы приглашаем опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах, ответят на самые наболевшие вопросы, помогут советом в сложной ситуации.

До пятницы — 16 февраля — действует скидка 30% на покупку билетов.

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В этот раз для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

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Бухгалтеры

«Клерк» снова собирает бухгалтеров на конференцию! Получите новые знания, заведите полезные знакомства и станьте уверенными в себе

Думаете прийти на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — посмотрите отзывы о предыдущих встречах.

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