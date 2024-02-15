Экономика России

Минпромторг: с рынка РФ ушло 100 европейских компаний из 500

С российского рынка ушло 20% крупных европейских компаний и 19% американских.

Всего 100 из 500 европейских компаний с оборотом больше 0,5 млрд рублей в год ушли с российского рынка. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Из 500 пока официально ушло всего, соответственно 100, это 20%. При этом я не буду называть, какие из них, у большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть, — сказал Денис Мантуров.

Из 350 крупных американских компаний перестали вести бизнес в России 66 или около 19%.

Также глава Минпромторга добавил, что РФ не планирует останавливать привлечение иностранных инвестиций. В стране будут создавать условия для специалистов и предпринимателей, которые готовые «приезжать из-за рубежа».

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Экономика России

Минпромторг: с рынка РФ ушло 100 европейских компаний из 500

С российского рынка ушло 20% крупных европейских компаний и 19% американских.

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