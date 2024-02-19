Две нормы о налоговом вычете признали неконституционными

В Налоговый кодекс внесут изменения, чтобы физлица без статуса ИП получили право на профессиональный налоговый вычет.

Конституционный суд признал, что ст. 221 и ст. 227 НК не соответствуют основному закону страны, поскольку они «не обеспечивают однозначного решения вопроса о праве на получение профессиональных налоговых вычетов физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), чья деятельность признана налоговым органом предпринимательской». Об этом пишет «RG.RU».

Сейчас положения этих статей Налогового кодекса не позволяют определить условия и порядок реализации права на учет фактически произведенных расходов, которые связаны с получением доходов физлиц, не зарегистрированных в качестве ИП, но ведущих бизнес.

Они создают возможность произвольного правоприменения, возлагают различную налоговую нагрузку и налоговую ответственность на налогоплательщиков одной категории при сходных условиях, нарушая конституционные принципы равенства и свободы экономической деятельности, а также конституционные основы справедливого налогообложения, — сказано в решении КС.

До 1 января 2025 года законодателям поручили исправить Налоговый кодекс.

Пока что бизнесмены без статуса ИП не будут иметь права на получение профессионального вычета.

После того, как изменения внесут, граждане без статуса ИП получат право на профессиональный налоговый вычет задним числом, с момента публикации постановления КС.