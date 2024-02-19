Заемщикам впервые выдали ипотеку по биометрии

Теперь оформить ипотеку можно в дистанционном режиме. Все нужные сведения банк получает из цифрового профиля ЕБС, заемщикам нужно только авторизоваться на Госуслугах и дать согласие на работу с данными.

Семья из Московской области впервые в России оформила ипотечный кредит с применением биометрической идентификации. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу банка «Дом.РФ».

Сделку заключили полностью дистанционно, свои личные данные заемщики подтвердили через Единую биометрическую систему (ЕБС), а документы на ипотеку заверили электронной подписью.

По сути, мы реализовали полный цикл сопровождения ипотечного кредитования без посещения банка. Ранее идентификация клиентов проводилась в офисе или дистанционно — с помощью выездных мобильных банкиров. Использование биометрии позволяет расширить географию проведения таких сделок и еще больше упростить процесс, — сказал вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Клиентам больше не нужно заполнять анкеты, вся информация поступает в банк автоматически из цифрового профиля. Для получения жилищного кредита нужно только авторизоваться на портале Госуслуг и дать согласие на передачу данных.