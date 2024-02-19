⚡Сегодня бухгалтеры бесплатно начали учиться на курсе «Годовая отчетность 2024: практикум». Присоединяйтесь!

Все новые пользователи сервиса Клерк.Премиум, которые подключатся в феврале, получают в подарок курс «Годовая отчетность 2024: практикум». Первый поток уже стартовал!

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🎁Подключайте Клерк.Премиум прямо сейчас! И забирайте курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» в подарок!

Курс состоит из 8 учебных глав, которые помогут вам правильно заполнить все документы: отчет о финансовых результатах, об изменении капитала, о движении денежных средств, составить бухгалтерский баланс и пояснительную записку.

Полная цена обучения составляет 17 600 ₽. А в рамках подписки Клерк.Премиум вы получаете его бесплатно!

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Цена подписки Клерк.Премиум на целый год прямо сейчас: всего 9 900 рублей. Не упустите выгоду!

В подписке Клерк.Премиум вы также получите:

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600+ ежедневных вебинаров и записей.

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Закрытые онлайн-практикумы с экспертами.

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Журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами.

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