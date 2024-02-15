Статьи и новости на «Клерке» теперь можно комментировать с вложениями

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Комментарии4
25 лет шли к этому революционному изменению )
25 лет назад это прекрасно работало на старом форуме. Потом улучшили - теперь картинки вставляются через раз, а остальные файлы вообще не цепляются.
Старый форум и сейчас прекрасно рабоатет: https://forum.klerk.ru/
На сайте этого не было никогда.
А можно про это подробнее