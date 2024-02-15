Статьи и новости на «Клерке» теперь можно комментировать с вложениями

Оставляя комментарий под материалами на нашем сайте, вы можете прикреплять файлы.

Мы сделали апгрейд комментариев. Скорее пробуйте.

Вот как это работает:

Нажмите на значок скрепки в окне комментария

Выберите и прикрепите нужный файл

Обратите внимание, что это будет особенно полезно тем, кто участвует в обсуждения в ленте вопросов и ответов, она же КУБ. Теперь можно прикрепить в комментарий табличку, pdf, doc или иной файл.

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