Правительство создаст подкомиссию по использованию объектов интеллектуальной собственности

Владимир Путин подписал указ, в котором при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции будет создана подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, — сказано в документе.
Также в указе есть положения о подкомиссии и правила подготовки ею решений об использовании объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей.
О таком решении патентообладателей нужно уведомить в кратчайший срок и заплатить соразмерную компенсацию.
Комментарии1
Узаконенное воровство?