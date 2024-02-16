Правительство создаст подкомиссию по использованию объектов интеллектуальной собственности

Подкомиссия будет принимать решения об использовании объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей.

Владимир Путин подписал указ, в котором при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции будет создана подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, — сказано в документе.

Также в указе есть положения о подкомиссии и правила подготовки ею решений об использовании объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей.

О таком решении патентообладателей нужно уведомить в кратчайший срок и заплатить соразмерную компенсацию.