Подводные камни сверки с ФНС: неверное сальдо ЕНС

Будьте внимательны при составлении заявления о сверке с налоговой. Вместо него можно прислать электронный запрос, ответ на который будет нельзя оспорить.

У всех налогоплательщиков есть право запрашивать у ФНС акт сверки по налогам и взносам. Чаще всего это нужно делать, когда данные компании расходятся с цифрами, которые есть у налоговиков.

Если бизнес не согласен с данными ИФНС, у него образовалось отрицательное или неправильно рассчитанное положительное сальдо, то нужно запрашивать акт сверки. Для этого пишется запрос и отправляется в налоговую по почте или через специальный сервис на сайте ФНС.

Налоговики не могут отказать в проведении проверки, по запросу они обязаны выдать акт сверки о принадлежности сумм, перечисленных и признаваемых в качестве ЕНП.

Запрашивать акты сверки можно в любой момент, период ее проведения не ограничен. Сам документ будет формироваться не больше пяти рабочих дней с момента регистрации бумажного заявления и не более трех дней после отправки электронного.

Если вместо заявления о сверке прислать налоговикам электронный запрос, то в ответ вам отправят электронный акт сверки для информирования. В этом документе не будут указаны расхождения, а еще его нельзя обжаловать, если будут обнаружены нестыковки.

Важно подавать именно заявление, по которому придет официальный ответ.

Что делать, если сверка оказалась неверной

Если предприниматель не согласен с данными акта сверки, то нужно рядом с данными ФНС вписать свои суммы. Документ нужно заверить подписью и указать дату. Больше никакие дополнительные отметки не нужны. Указывать причины расхождения и предлагать свои варианты, как исправить суммы тоже не нужно.

В ИФНС по месту учета налогоплательщика нужно направить:

обращение в налоговую в свободной форме;

акт с указанием разногласий;

подтверждающие документы.

После чего ИФНС будет в течение 30 календарных дней работать с документами, а если этого не хватит, то срок увеличат еще на 30 дней с объяснением причин.

Налоговики при несогласии со сверкой могут запросить платежные и другие документы, чтобы выяснить, кто именно допустил ошибку.

Если недочеты были на стороне налогоплательщика, то ему придется пересчитать налог, сделать доплату и подать уточненную декларацию. Собственные ошибки ФНС исправит самостоятельно.

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