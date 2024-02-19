Общество

Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты

В эксперименте по выдаче цифровых документов об образовании будут принимать участие учреждения дополнительного образования. Пока ведутся тесты, дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы.
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Правительство расширит эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации. Об этом сказано на сайте кабмина.

Теперь помимо школ, колледжей и вузов в нем будут участвовать учреждения дополнительного образования. Также увеличится число участников эксперимента, — говорится в сообщении.

В 2024 году в эксперименте будут участвовать 277 школ, 260 колледжей, 61 вуз и 225 учреждений дополнительного образования.

С 15 марта по 30 сентября будут внедрять механизм формирования цифровых документов об основном и среднем общем образовании (9-е и 11-е классы), о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании и практика.

Сведения о дипломах появятся в личных кабинетах пользователей на портале Госуслуг. Аттестаты и дипломы будут формироваться в электронном виде с помощью Единого реестра цифровых документов об образовании.

С 1 октября по 31 декабря будет последний этап эксперимента, на котором реестр введут в полноценную эксплуатацию.

Документы, которые были сформированы во время эксперимента, не будут иметь юридической силы. После окончания тестов все документы будут удалены из системы.

Как только система начнет работать в полную силу, электронные дипломы и аттестаты можно будет использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве. Они будут такими же, как и традиционные бумажные документы.

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Общество

Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты

В эксперименте по выдаче цифровых документов об образовании будут принимать участие учреждения дополнительного образования. Пока ведутся тесты, дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы.

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