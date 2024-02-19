Центробанк сохранил ключевую ставку 16%

Банк России не будет снижать ключевую ставку до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции вблизи 4%.

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно, — говорится в сообщении.

Также ЦБ отметил, что сейчас инфляционное давление снизилось по сравнению с результатами осени 2023 года. Однако инфляция по-прежнему остается высокой.

В 2024 году установлена цель по инфляции вблизи 4%.