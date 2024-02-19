Какие операции нужно включать в отчет по прослеживаемости бизнесу на УСН

Компании и ИП, которые не являются плательщиками НДС, подают отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Туда идут такие операции:

1) приобретение (получение), реализация (передача) прослеживаемого товара, передача (получение) прослеживаемых товаров в составе выполненных работ (в том числе через агента или комиссионера);

2) передача (получение) прослеживаемого товара, не связанная с реализацией или передачей (получением) на безвозмездной основе права собственности на товар;

3) прекращение и возобновление прослеживаемости товара.

С 18.01.2024 не нужно включать операцию по прекращению в отчет, если прослеживаемость прекращается в связи с исключением товара из перечня прослеживаемых или если происходит его выбытие, не связанное с реализацией. Но если ранее было подано уведомление об имеющихся остатках в отношении таких товаров, то операцию необходимо отразить в отчете.

Такие разъяснения ФНС дает на своем сайте в разделе ответов на вопросы.