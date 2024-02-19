💡Нужен ли чек при займе, лизинг авто в учете по шагам, отчетность НКО и казначейские счета: разборы от экспертов по вашему заказу

Разобрали, кто имеет право перейти на режим, как считают налог, ведут учет и какую отчетность на нем сдают компании и предприниматели.
ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разобрали, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.
Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения. Разобрали поэтапно, как его открыть и что для этого нужно.
Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разобрали по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.
Некоммерческие организации сдают отчеты, помимо других ведомств, в территориальные органы Министерства юстиции. По просьбе пользователя собрали перечень отчетов и образцы их заполнения.
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