Поменяют форму СЗИ-ИЛС о пенсионных баллах и стаже

Выдавать информацию из индивидуального лицевого счета СФР будет на новом бланке. Форма СЗИ-ИЛС изменится.

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, из формы уберут информацию о варианте пенсионного обеспечения для лиц моложе 1967 года рождения.

Также добавят новый пункт «Сведения о переводе средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений и о прекращении формирования накопительной пенсии».

Здесь будут данные у тех, кто решит направить свои пенсионные накопления в новые долгосрочные сбережения.

Напомним, с 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, заключив договор с НПФ. Надо вносить туда взносы и можно перевести уже сформированные пенсионные накопления.

Но имейте в виду, что назад в накопительную пенсию их уже вернуть нельзя.