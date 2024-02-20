Сальдо ЕНС

Как вернуть переплаты с ЕНС

Возврат денежных средств с единого налогового счета зависит от положительного сальдо, если баланс будет отрицательным, то переплату не вернут.
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Любое лицо, по которому ведется ЕНС, может вернуть переплаты с единого налогового счета. Прежде чем писать заявления на возврат, нужно проверить, если ли переплата в личном кабинете на сайте ФНС.

Если информации из личного кабинета недостаточно, то можно подать в ФНС запрос на получение справки. В ней будет подробно указана принадлежность сумм единого платежа.

Также можно получить данные об отсутствии долга на конкретную дату. Ранее такой возможности не было. Форма запроса представлена в приказе ФНС от 14.09.2023 № ЕД-7-8/627@.

Основания для получения денежных средств

Переплату с ЕНС можно вернуть на основании заявления налогоплательщика и по решению налоговой инспекции. Например, при возмещении НДС, акцизе и налоговом вычете.

Возврат также зависит от положительного сальдо. Если баланс будет отрицательным, то в возврате денег откажут. Не вернут денег больше, чем сумма сальдо. Если в наличии неполная сумма, деньги вернут частично.

При уплате средств за другое лицо вернуть уплаченные деньги с его ЕНС не получится. При уплате налога за другое лицо не в качестве ЕНП возврат тоже не предусмотрен.

Способы подачи заявления на возврат

Документ нужно подать по месту учета. При наличии обособленных подразделений заявление можно подать по месту их учета, на выбор. Сделать это можно следующими способами:

  • в бумажном виде;

  • в электронном виде, ТКС или ЛК налогоплательщика;

  • указав в декларации 3-НДФЛ.

Как составить заявление на возврат переплаты

Для данного вида заявления также существует своя форма КНД 1112542, утвержденная приказом от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Порядок заполнения:

  1. Титульный лист. Заполните реквизиты ИНН и КПП. Если вы ИП, то КПП заполнять не нужно. Следует отобразить код налоговой инспекции и сумму возврата;

  2. Главная часть. Здесь указывают данные о счете и получателе средств, в частности, на странице 2  — банковские реквизиты получателя.

Учтите, если ФНС вернет денежные средства не в срок, она должна возвратить проценты. Срок составляет 10 рабочих дней. Сумма процентов определяется из ключевой ставки ЦБ.

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Как вернуть переплаты с ЕНС

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