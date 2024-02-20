Ассоциация туроператоров: в страны Европы не пустят без биометрического паспорта

Во второй половине 2024 года в Евросоюзе начнет работать новая система въезда и выезда (EES). Попасть в европейские страны без биметрического паспорта будет невозможно. Об этом сказано на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

В EES будут отображаться личные данные туристов, информация о целях пребывания в стране, месте нахождения и сроках поездки. При первичном въезде будет нужно отсканировать отпечатки пальцев и сделать фото. Эти данные будут храниться в системе три года, а после автоматически удалятся.

Если иностранец откажется предоставить биометрические данные, то ему запретят въезд на территорию стран Евросоюза, которые приняли новую систему.

В проекте будут участвовать 29 стран из Шенгенской зоны, а также Румыния и Болгария, которые подключатся к Шенгену с 31 марта 2024 года.