Центробанк создаст единую базу с рейтингами эмитентов

Чтобы инвесторы могли иметь представление о компаниях, которые не публикуют свои данные в открытом доступе из-за санкционного давления, ЦБ сделает единую базу с рейтингами, присвоенными эмитентам.

До конца 2024 года Центробанк внедрит единую базу рейтингов публичных эмитентов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

Можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных рейтингах, описании этих рейтингов, а также мотивационную часть, которую дают рейтинговые агентства, и ознакомиться со всей историей — какие рейтинги какой компании были присвоены, если таковые были, — сказал Владимир Чистюхин.

Информация об эмитентах в базе будет формироваться на основе двух рейтингов, а не одного.

Сейчас для защиты от санкций многие компании убрали из публичного доступа информацию о своей деятельности, поэтому единая база позволит инвесторам осознанно принимать решения и оценивать развитие рынка капитала.