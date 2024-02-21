Онлайн-курсы для бухгалтеров

💥«Клерк» поможет бухгалтеру стать аналитиком 1С

Запускаем новый курс повышения квалификации, который научит бухгалтеров автоматизировать учет и управленческие процессы, а также внедрять и работать с продуктами 1С.
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Аналитики 1С востребованы на рынке ― продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений. Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат — это вчерашний бухгалтер.

На курсе «Аналитик 1С» вдобавок к имеющимся навыкам бухгалтера вы научитесь:

  • улучшать рабочие процессы через автоматизацию учета и управления;

  • ставить задачи для программистов и координировать процесс разработки;

  • внедрять и сопровождать продукты 1С.

За полгода освойте новую профессию и зарабатывайте в 2 раза больше! А для работодателя ваши знания подтвердит диплом профпереподготовки государственного образца на 256 часов.

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Что даст новый курс

Курс поможет разобраться в продуктах системы 1С, вы овладеете навыками системного аналитика 1С и научитесь:

  • методам анализа;

  • глобальному пониманию проектирования баз данных;

  • умениям описать любой бизнес-процесс и составить для него функциональную модель.

Почему этот курс нужен именно сейчас

В целом, профессия аналитика 1С является высокооплачиваемой и перспективной, предоставляющей множество возможностей для развития.

Кому подойдет

  • Бухгалтеры и экономисты получат навыки, которые повысят их ценность как специалиста. Вы узнаете, как продукты 1С автоматизируют бизнес-процессы в компании и сможете внедрять их силами собственных программистов или сторонних разработчиков правильно поставленными задачами.

  • Начинающие бухгалтеры получат все необходимые знания для старта карьеры. Вы научитесь работать в команде, внедрять, тестировать, готовить инструкции для пользователей и закрепите все знания на практике.

  • Консультанты 1С будут лучше анализировать, описывать, согласовывать требования с заказчиком и презентовать готовые решения. Это позволит выйти на новый уровень в карьере, чтобы зарабатывать больше.

  • Программисты научатся понимать бизнес-процессы, получат карьерные преимущества (знание инструментов, понимание метрик) и за счет освоения новой ниши быстрее дорастут до уровня Senior.

Знакомьтесь с программой обучения и начните погружаться в престижную сферу IT-специалистов уже сегодня!

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