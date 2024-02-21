С 1 марта налоговики прекратят принимать электронные доверенности старого формата

Этот формат предусматривает возможность последующего передоверия и передачи полномочий нескольким уполномоченным представителям.

Требование использовать МЧД новой формы с 1 марта 2024 года распространяется на все доверенности, которые будут выданы после этой даты, предупреждают налоговики.

Электронные доверенности предыдущего образца (формат 5.01), оформленные после 1 марта 2024 года, приниматься не будут.

Электронные доверенности формата 5.01, а также бумажные доверенности, оформленные до 29 февраля 2024 года, будут регистрироваться в ФНС датой поступления.

Поэтому отправляя доверенность почтой, надо учитывать количество дней доставки документов до ИФНС.