Путин разрешил сделки с активами компании «Полиметалл»

Владимир Путин подписал распоряжение, в котором разрешил проводить сделки с акциями АО «Полиметалл» и с долями ООО «Тасеевское».
Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тасеевское» и акциями акционерного общества «Полиметалл», — говорится в документе.
Недавно мы писали, что компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal. АО «Полиметалл» оценивают в 3,69 млрд долларов, включая 2,21 млрд долларов чистого долга. До закрытия сделки Polymetal выплатит инвесторам дивиденды в размере 1,43 млрд долларов.
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