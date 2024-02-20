Компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal

Активы золотодобытчика Polymetal оценили в 3,69 млрд долларов. Саму сделку будут проводить в российских рублях с помощью компаний, которые не попали под санкции.

Золотодобывающая компания Polymetal заключила соглашение о продаже своего бизнес в РФ структуре «Мангазеи» Сергея Янчукова. Об этом сказано на сайте организации.

АО «Полиметалл» оценивают в 3,69 млрд долларов, включая 2,21 млрд долларов чистого долга. До закрытия сделки Polymetal выплатит инвесторам дивиденды в размере 1,43 млрд долларов.

АО «Мангазея Плюс» в момент закрытия сделки должно заплатить денежное вознаграждение в размере 50 млн долларов. Все расчеты будут проводить в рублях через компании, которые не попали под санкции.

Сделка даст возможность Компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане, — говорится в сообщении.

«Мангазея» занимается добычей драгоценных металлов в Забайкальском крае, в 2022 году производство золота компанией достигло 3,26 тонн.

Главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис сообщил, что компания продает российские активы без возможности обратного выкупа.

Недавно мы писали, что Polymetal ушла с Лондонской фондовой биржи на торговую площадку Международного финансового центра «Астана».