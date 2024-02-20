Компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal

Золотодобывающая компания Polymetal заключила соглашение о продаже своего бизнес в РФ структуре «Мангазеи» Сергея Янчукова. Об этом сказано на сайте организации.
АО «Полиметалл» оценивают в 3,69 млрд долларов, включая 2,21 млрд долларов чистого долга. До закрытия сделки Polymetal выплатит инвесторам дивиденды в размере 1,43 млрд долларов.
АО «Мангазея Плюс» в момент закрытия сделки должно заплатить денежное вознаграждение в размере 50 млн долларов. Все расчеты будут проводить в рублях через компании, которые не попали под санкции.
Сделка даст возможность Компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане, — говорится в сообщении.
«Мангазея» занимается добычей драгоценных металлов в Забайкальском крае, в 2022 году производство золота компанией достигло 3,26 тонн.
Главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис сообщил, что компания продает российские активы без возможности обратного выкупа.
Недавно мы писали, что Polymetal ушла с Лондонской фондовой биржи на торговую площадку Международного финансового центра «Астана».
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