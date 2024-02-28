Сверка с налоговой по ЕНС: как читать акты сверки

Узнайте больше о том, что ФНС пишет в актах сверки по ЕНС и какие документы должны предоставить налоговики по запросу налогоплательщиков.

У всех налогоплательщиков есть право запрашивать у ФНС акт сверки по налогам и взносам. Чаще всего это нужно делать, когда данные компании расходятся с цифрами, которые есть у налоговиков.

По запросу налоговая обязана предоставить:

справку о наличии сальдо ЕНС на момент запроса;

справку о принадлежности денежных средств, перечисленных или признанных в составе ЕНП;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней и процентов;

акт сверки расчетов по конкретным налогам (в составе или не в составе ЕНП).

Запрашивать акты сверки можно в любой момент, период ее проведения не ограничен. Сам документ будет формироваться не больше пяти рабочих дней с момента регистрации бумажного заявления и не более трех дней после отправки электронного.

Первый раздел акта сверки

Акт сверки состоит из титульного листа и двух разделов. В первом разделе указывают:

начисления, выполненные на основании расчетов и деклараций;

сумму, на которую были уменьшены начисления (например, при подаче уточненной декларации);

размер единого платежа, который внес налогоплательщик;

средства, поступившие в счет уплаты конкретных налогов или взносов (по уведомлениями, декларациям);

суммы задолженности или переплаты;

размер списанных денег за уплату штрафов или пеней;

возвращенные средства из бюджета;

сведения об отсрочке или о платежах, по которым приостановлено взыскание.

Второй раздел акта сверки

Во втором разделе отражаются суммы налогов и взносов, перечисленных на отдельные КБК. Информация будет сгруппирована по тем же пунктам, что и в первом разделе.

Если результат не совпадает со сведениями из налоговых платежек, возможно, что какой-то из платежей не был проведен.

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