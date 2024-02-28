Сальдо ЕНС

Сверка с налоговой по ЕНС: как читать акты сверки

Узнайте больше о том, что ФНС пишет в актах сверки по ЕНС и какие документы должны предоставить налоговики по запросу налогоплательщиков.
101 62

У всех налогоплательщиков есть право запрашивать у ФНС акт сверки по налогам и взносам. Чаще всего это нужно делать, когда данные компании расходятся с цифрами, которые есть у налоговиков.

По запросу налоговая обязана предоставить:

  • справку о наличии сальдо ЕНС на момент запроса;

  • справку о принадлежности денежных средств, перечисленных или признанных в составе ЕНП;

  • справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней и процентов;

  • акт сверки расчетов по конкретным налогам (в составе или не в составе ЕНП).

Запрашивать акты сверки можно в любой момент, период ее проведения не ограничен. Сам документ будет формироваться не больше пяти рабочих дней с момента регистрации бумажного заявления и не более трех дней после отправки электронного.

Первый раздел акта сверки

Акт сверки состоит из титульного листа и двух разделов. В первом разделе указывают:

  • начисления, выполненные на основании расчетов и деклараций;

  • сумму, на которую были уменьшены начисления (например, при подаче уточненной декларации);

  • размер единого платежа, который внес налогоплательщик;

  • средства, поступившие в счет уплаты конкретных налогов или взносов (по уведомлениями, декларациям);

  • суммы задолженности или переплаты;

  • размер списанных денег за уплату штрафов или пеней;

  • возвращенные средства из бюджета;

  • сведения об отсрочке или о платежах, по которым приостановлено взыскание.

Второй раздел акта сверки

Во втором разделе отражаются суммы налогов и взносов, перечисленных на отдельные КБК. Информация будет сгруппирована по тем же пунктам, что и в первом разделе.

Если результат не совпадает со сведениями из налоговых платежек, возможно, что какой-то из платежей не был проведен.

Узнайте за один день про все изменения по налогам, учету и кадрам! Приходите 14 марта 2024 года на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Сейчас действует скидка 30% на покупку билетов! Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

 Купить билет

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

Начать дискуссию

Законопроекты

Рыбакам разрешат применять налоговый вычет через год после улова

Сейчас налоговый вычет при уплате сбора за пользование объектами водных биоресурсов можно получить только через три года. Этот срок сократят до одного года.

11

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

👨‍🎓 На конференции «Клерка» бухгалтеры получат сертификаты об обучении

Для всех посетителей конференции «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день участники проходили обучение.

23
Сальдо ЕНС

Сверка с налоговой по ЕНС: как читать акты сверки

Узнайте больше о том, что ФНС пишет в актах сверки по ЕНС и какие документы должны предоставить налоговики по запросу налогоплательщиков.

99

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
6-НДФЛ

Новая форма 6-НДФЛ. Когда заказчик должен сдать ее в налоговую

Расчет 6-НДФЛ сдают заказчики, которые сотрудничают с физлицами по договорам ГПХ. Но по некоторым исполнителям отчитываться не нужно. Разберем, в каких случаях заказчик должен сдать 6-НДФЛ по внештатникам, как отразить в расчете выплаты по ГПД и что нужно учесть при подготовке этого документа.

Новая форма 6-НДФЛ. Когда заказчик должен сдать ее в налоговую
51
Экономика России

Цитата дня. Про англичан, которые будут худеть и умнеть

Британским рыболовным судам запретили промысел в Баренцевом море.

Цитата дня. Про англичан, которые будут худеть и умнеть
38
Бухгалтерский учет ОС

Как отразить в учете списание недвижимости

Из состава основных средств можно списать объекты недвижимости. Это нужно отразить в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить экономическую выгоду в будущем.

50

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Декларация по УСН

Научитесь заполнять КУДиР и декларацию по УСН на тренинге от «Клерка»

До тренинга осталась неделя, успейте записаться! Вместе с лучшим экспертом «Клерка» Надеждой Камышевой вы разберетесь с изменениями в КУДиР с 2024 года и сдадите декларацию по УСН за 2023 год без ошибок.

41
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Порядок применения онлайн-касс

Разносная и развозная торговля: как работать без нарушений 54-ФЗ

Продавать товары с рук или с транспортного средства — законно, и во многих случаях даже не нужна онлайн-касса. Расскажем, как работать без нарушений и как удобно принимать оплату от клиентов.

Разносная и развозная торговля: как работать без нарушений 54-ФЗ
70
IT-компании

Иностранные IT-компании не смогут получать льготы в РФ

Из реестра аккредитованных IT-компаний уберут иностранный бизнес. Предприятия не смогут получать налоговые преференции и отсрочку от армии для своих сотрудников.

75
Отпускные

Отпускные надо выплатить за три дня до отпуска: какие дни имеются в виду – календарные или рабочие?

По статье 136 ТК выплата отпускных должны быть за 3 дня до начала отпуска, но нет уточнения, какие именно дни считать.

225
УСН

Что изменилось в книге доходов по УСН: разъяснения ФНС

С 2024 года применяется новая форма книги учета доходов и расходов по УСН. Налоговики рассказали, что именно поменяли в регистре.

158
Логотип Маргарита Былинина
Маргарита Былинина
Маркетинг

Добрый маркетинг: какие рекламные инструменты подходят для продвижения и развития активностей НКО

Привлечение аудитории для благотворительных организаций — главная задача, вся их деятельность базируется на взаимодействии с людьми. Продвижение необходимо им и для обеспечения стабильного финансового потока. Как НКО вести коммуникацию, и какие приемы из маркетинга стоит использовать — рассказала Маргарита Былинина, предприниматель и общественный деятель.

Добрый маркетинг: какие рекламные инструменты подходят для продвижения и развития активностей НКО
1
36

Разборы законов

1 175
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоги, взносы, пошлины

Специалисты МФЦ оказали больше 4 млн налоговых услуг

Чаще всего в МФЦ обращались за постановкой на налоговый учет или с заявлениями о повторной выдаче ИНН. Сотрудники центров оказали 2,2 млн таких услуг.

36
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как закрыть компанию и продать основные средства предпринимателю?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами выйти. Организация на ОСНО имеет ОС: здание, склад, витрины и т.п. Учредитель, он же директор собирается закрыть ООО. Хочет продать все ОС себе как индивидуальному предпринимателю. Это возможно? Я бухгалтер на первичке, в ОС не разбираюсь.

16
38
Банки

Центробанк: деньги на электронных QIWI-кошельках не застрахованы

Регулятор сообщил, что страховка вкладов не действует на электронные кошельки. Всем, у кого были счета в QIWI банке, нужно обратиться в АСВ.

1
126
Трудовое право

Завтра будет короткий рабочий день

Завтра, 22 февраля – предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час.

173
Логотип Lexintel
Lexintel
Иностранные работники

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам: что изменилось в 2024 году

При перечислении зарплаты иностранным сотрудникам в 2024 году нужно соблюдать ряд требований. Разберем, что изменилось и что теперь нужно учитывать при выплате заработной платы иностранным работникам.

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам: что изменилось в 2024 году
91
Зарплата

Зарплату можно платить три раза в месяц

По статье 136 ТК выплата зарплаты должна быть не реже, чем каждые полмесяца. Реже – нельзя, чаще – можно.

2
214

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Налоговые требования

Как отвечать на требования ФНС: краткая шпаргалка для бухгалтера

Если проигнорировать требования налоговой, за каждый непредоставленный документ придется заплатить штраф — 200 руб. Молчание в ходе встречной проверки стоит уже 10 000 руб., а при запросе документов по конкретной сделке — 5000 руб. Расскажем, как поддерживать со своей ИФНС продуктивный диалог без претензий и санкций.

Как отвечать на требования ФНС: краткая шпаргалка для бухгалтера
162
Маркетплейсы

Клиенты Wildberries не могут оплатить покупки картами Mastercard

У покупателей в личных кабинетах удалилась информация о картах Mastercard, снова привязать ее невозможно из-за ошибки. IT-специалисты Wildberries уже работают над проблемой, а пока клиентам предлагают платить другими картами.

119