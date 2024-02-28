👨‍🎓 На конференции «Клерка» бухгалтеры получат сертификаты об обучении

Для всех посетителей конференции «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день участники проходили обучение.

Встречи с экспертами и коллегами, прослушивание лекций спикеров — это тоже часть образования бухгалтера и специалиста по финансам.

Поэтому «Клерк» подарит каждому участнику встречи сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение!

14 марта 2024 года пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день вы познакомитесь со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

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IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Самые наболевшие вопросы обсуждаются в кулуарах, а лучшие советы можно получить в ходе доверительного общения за чашечкой кофе. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Встреча будет полезна специалистам в области бухгалтерии, налоговым консультантам, руководителям компании и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!