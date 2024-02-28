⚡️Итоги дня: iPhone не надо сушить в рисе, диссертаций стало на 22% меньше, а в «Сапсаны» добавят полки для сна

Подготовили самые интересные новости за 21 февраля в кратком дайджесте:
В «Сапсаны» добавят купе с лежачими местами. РЖД планирует изменить интерьеры скоростного поезда и добавить полки для купе российского производства.
Apple не рекомендует использовать рис, чтобы сушить iPhone. Иначе мелкие частицы риса могут повредить телефон. Также компания советует не вставлять в разъемы посторонние предметы, например, ватную палочку или бумажное полотенце.
О каждом из четырех участников Beatles снимут фильм. Британский режиссер Сэм Мендес собирается снять четыре фильма об участниках группы Beatles. Каждая лента будет посвящена одному из музыкантов коллектива — Полу Маккартни, Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ринго Старру.
«Манчестер Юнайтед» продал акции футбольного клуба миллиардеру Рэтклиффу. Сумма сделки не разглашается, но по договору «Манчестер Юнайтед» получит 300 млн долларов в виде инвестиций.
Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%. Основная причина в том, что аспирантура стала третьим после бакалавриата и магистратуры уровнем обучения. Она ориентирована «не на научно-исследовательскую работу, а на дополнительное обучение по ряду вспомогательных курсов».
Беспилотные грузовики могут бесплатно ездить по трассе М-11 до конца 2024 года.
Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц. В этом году уже готово три новых произведения.
Сочинский парк с альпаками выпустил обереги на удачу с настоящим навозом, который залили эпоксидной смолок. Сувенир назвали «Альпакакака».
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