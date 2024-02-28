💡 Как заполнить ПСФЛ, зарегистрировать обособку, провести индексацию зарплаты и что включить в уведомление по ЕНП: разъяснения экспертов

В уведомление по сроку 26.02.2024 войдет НДФЛ, страховые взносы и имущественные налоги. Но если налог на имущество идет по среднегодовой стоимости, его в уведомление включать не надо.
Обособленные подразделения – это любые подразделения фирмы, которые находятся не по юрадресу компании, открыты на срок более 1 месяца и имеют стационарные рабочие места. С момента начала работы подразделения у вас есть 30 дней, чтобы зарегистрироваться в налоговой
Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.
Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам.
Срок сдачи персонифицированных сведений — 25 число месяца, следующего за отчетным.
Работодатели с численностью персонала не более 10 человек вправе сдать отчет на бумаге. Для всех остальных доступен только электронный формат сдачи по ТКС.
На практике работодатели нередко предупреждают сотрудников о том, что если вдруг вскроется факт получения серой зарплаты, то вам же придется доплатить НДФЛ, то есть за свой счет.
Однако это действует лишь до тех пор, пока сотрудник не обратится к п. 10 ст. 226 НК и не выяснит, что при неправомерном неудержании суммы налога доначисляются налоговому агенту.
Подмена перевода перемещением и наоборот — не такое пустяковое дело, как думают многие. Неправильное оформление – нарушение конституционного права на свободный труд. Перевод влечет за собой изменение трудового договора.
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