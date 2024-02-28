💡 Как заполнить ПСФЛ, зарегистрировать обособку, провести индексацию зарплаты и что включить в уведомление по ЕНП: разъяснения экспертов

Срок сдачи персонифицированных сведений — 25 число месяца, следующего за отчетным.

Работодатели с численностью персонала не более 10 человек вправе сдать отчет на бумаге. Для всех остальных доступен только электронный формат сдачи по ТКС.

На практике работодатели нередко предупреждают сотрудников о том, что если вдруг вскроется факт получения серой зарплаты, то вам же придется доплатить НДФЛ, то есть за свой счет.

Однако это действует лишь до тех пор, пока сотрудник не обратится к п. 10 ст. 226 НК и не выяснит, что при неправомерном неудержании суммы налога доначисляются налоговому агенту.