У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

Применение УСН предполагает освобождение от налога на имущество, если оно не включено в региональный «кадастровый» перечень.

И не обязательно именно вести бурную деятельность в этом помещении.

ФНС в письме от 13.02.2024 № БС-4-21/1534@ приводит случаи, когда имущество может быть признано используемым в предпринимательской деятельности:

подготовительные мероприятия, связанных с бизнесом (например, ремонт помещения);

если назначение или разрешенное использование помещения в принципе исключает возможность его использования в личных и семейных целях.

То есть, ели помещение временно не используется, льгота по нему все равно будет.

Но для льготы нужно заявление и подтверждающие документы.

Налоговики должны располагать сведениями, подтверждающими использование объекта недвижимости для предпринимательской деятельности, сообщает ФНС.