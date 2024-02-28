Налог на имущество физических лиц

У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

Применение УСН предполагает освобождение от налога на имущество, если оно не включено в региональный «кадастровый» перечень.

И не обязательно именно вести бурную деятельность в этом помещении.

ФНС в письме от 13.02.2024 № БС-4-21/1534@ приводит случаи, когда имущество может быть признано используемым в предпринимательской деятельности:

  • подготовительные мероприятия, связанных с бизнесом (например, ремонт помещения);

  • если назначение или разрешенное использование помещения в принципе исключает возможность его использования в личных и семейных целях.

То есть, ели помещение временно не используется, льгота по нему все равно будет.

Но для льготы нужно заявление и подтверждающие документы.

Налоговики должны располагать сведениями, подтверждающими использование объекта недвижимости для предпринимательской деятельности, сообщает ФНС.

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