🔣 ФНС объяснила, какие данные отражают в акте сверки по ЕНС

Этот акт утвержден приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@.
В разделе 1 этого акта есть такие строки:
строка 5 – «Передано отрицательное/положительное сальдо»;
строка 6 – «Получено отрицательное/положительное сальдо».
Куда передано, откуда получено? Разъяснения дала ФНС в письме от 15.02.2024 № ЗГ-2-8/2231@.
В этих строках налоговики отражают суммы, связанные с:
изменением места администрирования налогоплательщика;
поступлением денег в качестве наследства;
процессами реорганизации юрлица или прекращения деятельности обособки;
процессами формирования стартового сальдо ЕНС на 01.01.2023.
Кстати, если у вас нет личного кабинета, электронный акт сверки по ЕНП можно получить по ТКС. Об этом сообщает Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-02-07/104997.
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