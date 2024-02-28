🔣 ФНС объяснила, какие данные отражают в акте сверки по ЕНС

Компания или ИП могут запросить в ФНС акт сверки принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

Этот акт утвержден приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@.

В разделе 1 этого акта есть такие строки:

строка 5 – «Передано отрицательное/положительное сальдо»;

строка 6 – «Получено отрицательное/положительное сальдо».

Фрагмент раздела 1 акта сверки

Куда передано, откуда получено? Разъяснения дала ФНС в письме от 15.02.2024 № ЗГ-2-8/2231@.

В этих строках налоговики отражают суммы, связанные с: изменением места администрирования налогоплательщика;

поступлением денег в качестве наследства;

процессами реорганизации юрлица или прекращения деятельности обособки;

процессами формирования стартового сальдо ЕНС на 01.01.2023.

Кстати, если у вас нет личного кабинета, электронный акт сверки по ЕНП можно получить по ТКС. Об этом сообщает Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-02-07/104997.

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