阿尔法银行 – «Альфа-банк» представил китайскую версию своего логотипа

Этот шаг подчеркивает серьезное намерение банка укрепить свою позицию и повысить узнаваемость среди клиентов и партнеров в Китае, отметили в кредитной организации

Как будет выглядеть «Альфа-банк» в Китае: название сохранится, появится версия логотипа с иероглифами. Заявку на регистрацию уже рассматривает Патентное ведомство Китая.

Также банк получил международный кредитный рейтинг АА от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае — China Lianhe Credit Rating Co. А ранее — одобрение ЦБ на открытие филиала.

УК «Альфа Капитал» уже допущена к биржевым торгам в Индии.

«Сбер» в преддверии запуска в Китае тоже зарегистрировал товарный знак «Сбер银行».

Действующий филиал в Китае пока есть только у ВТБ.