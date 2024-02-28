阿尔法银行 – «Альфа-банк» представил китайскую версию своего логотипа

Как будет выглядеть «Альфа-банк» в Китае: название сохранится, появится версия логотипа с иероглифами. Заявку на регистрацию уже рассматривает Патентное ведомство Китая.
Также банк получил международный кредитный рейтинг АА от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае — China Lianhe Credit Rating Co. А ранее — одобрение ЦБ на открытие филиала.
УК «Альфа Капитал» уже допущена к биржевым торгам в Индии.
«Сбер» в преддверии запуска в Китае тоже зарегистрировал товарный знак «Сбер银行».
Действующий филиал в Китае пока есть только у ВТБ.
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