Альфа-Банк получил рейтинг от агентства из КНР и создал логотип на китайском языке

Банк получил международный рейтинг на уровне АА-, разработал логотип на китайском языке и подал заявку в Патентное ведомство КНР.

Рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating присвоило Альфа-Банку международный рейтинг на уровне AA- со стабильным прогнозом. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Развитие бизнеса с Китаем является для банка стратегическим направлением. В связи с этим, в прошлом году в банке приняли решение открыть филиалы в Пекине и Шанхае, — говорится в сообщении.

Также «Альфа» подала заявку в Патентное ведомство Китая на регистрацию нового товарного знака. Это будет версия логотипа банка на китайском языке.

Ранее Альфа-Банк запустил отраслевые нетворкинг площадки для предпринимателей из России и Китая.